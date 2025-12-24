Türkiyədə 8 il axtarışda olan FETÖ-çü qadın yaxalanıb
Region
- 24 dekabr, 2025
- 20:32
Türkiyədə 8 ildir ki, axtarışda olan FETÖ-çü qadın saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, FETÖ üzvlərinin fəaliyyətlərinin ifşa edilməsi, qarşısının alınması və onların saxlanılması məqsədilə əməliyyat keçirilib.
Əməliyyat nəticəsində "silahlı terror təşkilatına üzv olma" maddəsi ilə 8 ildir, axtarışda olan E.Ö. Fəthiyə rayonu ərazisində saxlanılıb.
Son xəbərlər
20:54
Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın Qəzzadakı sülhməramlı missiyada iştirakından danışmaq hələ tezdirXarici siyasət
20:40
Fransa qəzeti PSJ-nin rusiyalı qapıçısını ayın oyunçusu seçibFutbol
20:32
Türkiyə şirkəti "Şahdəniz"də hasilatın artırılması ilə bağlı 11 milyon dollarlıq müqavilə imzalayıbEnergetika
20:32
Türkiyədə 8 il axtarışda olan FETÖ-çü qadın yaxalanıbRegion
20:08
Ali Məclis Naxçıvanın gələnilki büdcəsini son oxunuşda qəbul edibDaxili siyasət
19:55
"Atletiko"nun futbolçusu digər La Liqa klubu ilə anlaşıbFutbol
19:37
Foto
Leyla Əliyeva Mərkəzi Nəbatat bağında uşaqlar üçün təşkil olunan tədbirdə iştirak edibDaxili siyasət
19:26
Azərbaycan Prezidenti: Ukrayna, Moldova, Gürcüstan ərazilərində separatçı yuvalar varDaxili siyasət
19:26