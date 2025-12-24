İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Türkiyədə 8 il axtarışda olan FETÖ-çü qadın yaxalanıb

    Region
    24 dekabr, 2025
    20:32
    Türkiyədə 8 il axtarışda olan FETÖ-çü qadın yaxalanıb

    Türkiyədə 8 ildir ki, axtarışda olan FETÖ-çü qadın saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, FETÖ üzvlərinin fəaliyyətlərinin ifşa edilməsi, qarşısının alınması və onların saxlanılması məqsədilə əməliyyat keçirilib.

    Əməliyyat nəticəsində "silahlı terror təşkilatına üzv olma" maddəsi ilə 8 ildir, axtarışda olan E.Ö. Fəthiyə rayonu ərazisində saxlanılıb.

    Türkiyə FETÖ

