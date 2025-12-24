В Турции задержана женщина, находившаяся в розыске 8 лет по подозрению в терроризме

В Турции задержана женщина, которая находилась в розыске 8 лет по подозрению в связях с террористической организацией FETÖ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

Э.О. была задержана в районе Фетхие. Она обвиняется в "участии в вооруженной террористической организации".