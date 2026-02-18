İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Xocalı soyqırımının 34-cü ili ərəfəsində bir qrup Sumqayıt məktəblisi Memorial Soyqırımı Muzeyini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 12:45
    Xocalı soyqırımının 34-cü ili ərəfəsində bir qrup Sumqayıt məktəblisi Memorial Soyqırımı Muzeyini ziyarət edib

    Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar bir qrup Sumqayıt məktəblilərinin Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun inzibati binasında fəaliyyət göstərən Memorial Soyqırımı Muzeyinə ziyarəti təşkil olunub.

    "Report"un məlumatına görə, məktəblilərin ziyarəti Milli Məclisin deputatı Səbinə Salmanovanın təşəbbüsü ilə başa tutub.

    Ekskursiya zamanı bələdçi muzey haqda məktəblilərə geniş məlumat verib, Azərbaycan xalqının gələcək nəsillərinin qan yaddaşının qorunmasına və soyqırım qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsinə xidmət edən ağır bir tarixi hadisəni özündə əks etdirən nümunə olduğunu qeyd edib.

    Daha sonra deputat Səbinə Salmanova söyləyib ki, bu cür maarifləndirici tədbirlərin vətəndaşların tarixi həqiqətləri düzgün və obyektiv şəkildə dərk etməsində mühüm rol oynayır.

    O, Xocalı soyqırımın dünyada tanıdılması istiqamətində atılan addımlardan danışıb: "Bildiyiniz kimi, Xocalı soyqırımının dünyaya çatdırılması və tarixi həqiqətlərin qorunması istiqamətində ölkə başçımız cənab İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl və məqsədyönlü işlər görülür. Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Xocalı faciəsinə beynəlxalq səviyyədə siyasi-hüquqi qiymət verilməsi, bu dəhşətli cinayətin soyqırımı kimi tanınması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Onu da qeyd edim ki, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın da fəaliyyətində Xocalı həqiqətlərinin təbliği xüsusi yer tutur. Birinci xanımın təşəbbüsləri ilə həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq platformalarda Xocalı faciəsinin qurbanlarının xatirəsi daim yad edilir, bu mövzuda maarifləndirici layihələr həyata keçirilir".

    Parlamentari, eyni zamanda, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə reallaşdırılan "Xocalıya ədalət" kampaniyasının əhəmiyyətini də xüsusi vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, bu kampaniya sayəsində Xocalı soyqırımı barədə həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə daha geniş şəkildə çatdırılır, bir sıra ölkələrin parlament və beynəlxalq təşkilatları tərəfindən müvafiq qərar və qətnamələr qəbul olunur.

    Millət vəkili məktəblilərin muzeyləri, tarixi məkanları ziyarət etməsi, sənədlər və arxiv materialları ilə birbaşa tanış olmasının onların dünyagörüşünün formalaşmasına, milli kimlik şüurunun güclənməsinə müsbət təsir göstərdiyini qeyd edib. O, eyni zamanda bildirib ki, məktəblilərin tarixi həqiqətləri bilməsi və onları gələcək nəsillərə ötürməsi Azərbaycanın haqq səsinin beynəlxalq aləmdə daha geniş yayılmasına töhfə verəcək.

    Sonda deputat təmsil etdiyi Sumqayıt şəhərinin 1, 11, 16 və 18 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün yaradılan şəraitə görə Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru Bəhruz Əhmədova və rəhbərlik etdiyi kollektivə dərin minnətdarlığını bildirib.

    Xocalı soyqırımı Xocalıya Ədalət Səbinə Salmanova

    Son xəbərlər

    13:01

    Azərbaycan millisinin Beynəlxalq İnkişaf Turniri üçün yekun heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    12:59

    Buzovna qəsəbəsinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    12:56

    Javlon Vahabov: Üç il ərzində Orta Dəhlizlə Azərbaycan ərazisindən daşımalar 90 % artıb

    Xarici siyasət
    12:55

    Bakıda cüdo texnikaları üzrə imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    12:53

    "Anglo Asian Mining" Azərbaycanda qızıl hasilatının artımını proqnozlaşdırır

    Biznes
    12:50

    Serbiyalı ekspert: Azərbaycanla strateji əməkdaşlıq ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

    Xarici siyasət
    12:48

    Vüsalə Mahirqızı: Azərbaycanda xəbərdəki səhvləri düzəldən bir çox elektron alətlər yenilənməlidir

    Media
    12:45
    Foto

    Xocalı soyqırımının 34-cü ili ərəfəsində bir qrup Sumqayıt məktəblisi Memorial Soyqırımı Muzeyini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    12:42

    Azərbaycan və Ukraynanın minatəmizləmə strukturları arasında yeni əməkdaşlıq formatları hazırlanacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti