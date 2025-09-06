Əfsanəvi italyan dizayner Armani ilə vida mərasimi keçirilir

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Digər ölkələr
    • 06 sentyabr, 2025
    • 14:05
    Minlərlə insan cümə axşamı 91 yaşında vəfat edən əfsanəvi italyan modelyer Corcio Armani ilə vidalaşmağa gəlib.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, vida mərasimi Milandakı Armani Teatrında - 2001-ci ildə şirkətin mənzil qərargahına çevrilmiş keçmiş "Nestlé" şokolad fabrikində keçirilir və iki gün davam edəcək.

    Dəfn mərasimi bazar ertəsi ailə üzvlərinin iştirakı ilə keçiriləcək.

    Milyardlarla dollarlıq moda imperiyasına rəhbərlik edən Armani bir neçə ay bundan əvvəl sağlamlığında yaranmış problemlər səbəbindən vəfat edib. "Forbes"in hesablamalarına görə, dizaynerin sərvəti təxminən 11,8 milyard dollar təşkil edir. Armaninin övladı olmadığı üçün onun imperiyasının gələcəyi ilə bağlı məsələ açıq qalır.

    Тысячи людей прощаются с легендарным итальянским дизайнером Джорджо Армани

