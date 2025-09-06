Əfsanəvi italyan dizayner Armani ilə vida mərasimi keçirilir
Digər ölkələr
- 06 sentyabr, 2025
- 14:05
Minlərlə insan cümə axşamı 91 yaşında vəfat edən əfsanəvi italyan modelyer Corcio Armani ilə vidalaşmağa gəlib.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, vida mərasimi Milandakı Armani Teatrında - 2001-ci ildə şirkətin mənzil qərargahına çevrilmiş keçmiş "Nestlé" şokolad fabrikində keçirilir və iki gün davam edəcək.
Dəfn mərasimi bazar ertəsi ailə üzvlərinin iştirakı ilə keçiriləcək.
Milyardlarla dollarlıq moda imperiyasına rəhbərlik edən Armani bir neçə ay bundan əvvəl sağlamlığında yaranmış problemlər səbəbindən vəfat edib. "Forbes"in hesablamalarına görə, dizaynerin sərvəti təxminən 11,8 milyard dollar təşkil edir. Armaninin övladı olmadığı üçün onun imperiyasının gələcəyi ilə bağlı məsələ açıq qalır.
Son xəbərlər
14:34
Sabah ilin ikinci və son Ay tutulması olacaqElm və təhsil
14:13
Azərbaycanda müəssisələrin lisenziyalı əməliyyat sistemlərinə xərcləri kəskin artıbİKT
14:13
Beyləqanda kafedə atışma olub, iki nəfər xəsarət alıbHadisə
14:05
Əfsanəvi italyan dizayner Armani ilə vida mərasimi keçirilirDigər ölkələr
14:01
Foto
Azərbaycan cüdoçuları Türkdilli Dövlətlərin III Universiadasında doqquz medal qazanıbFərdi
14:00
Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Avstriya və Slovakiyaya səfər edəcəkRegion
13:48
Foto
Azərbaycanın iqlim və sülh sahəsindəki diplomatik fəaliyyəti Afrikada yüksək qiymətləndirilibXarici siyasət
13:40
Azərbaycanda istifadəçilərin internetdən hansı məqsədlərlə yararlandığı açıqlanıbİKT
13:40