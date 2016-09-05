Тысячи бразильцев вышли на улицы в знак протеста против смены власти в стране

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Тысячи человек в воскресенье вновь вышли на улицы бразильских городов в знак протеста против импичмента экс- президента страны Дилмы Руссефф.

Как сообщает Report со ссылкой на Globo, наиболее масштабные акции были организованы в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Митинги также прошли в столице страны Бразилиа. Протестующие требовали отставки нового президента крупнейшей южноамериканской республики Мишела Темера и проведения досрочных выборов главы государства. Некоторые манифестанты несли плакаты с лозунгом "Нет государственному перевороту!" - так Руссефф и ее сторонники называют процесс импичмента, в результате которого она потеряла власть.

По данным организаторов акций, в Сан-Паулу число протестующих превысило 50 тыс. человек, в Рио-де-Жанейро - 2 тыс. человек. Официальные данные к настоящему моменту не были обнародованы. Ранее Темер, находящийся с визитом в Китае, охарактеризовал протесты против своего правительства как малочисленные.