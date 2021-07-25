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Тысячи афганцев не могут приехать в Кабул для эвакуации в США

Тысячи афганцев не могут приехать в Кабул для эвакуации в США Многие жители Афганистана, которых США согласились эвакуировать из этой страны, в свете наступления боевиков радикального движения "Талибан" не смогут приехать в Кабул, откуда их должна забрать американская сторона.
Другие страны
25 июля 2021 г. 04:48
Тысячи афганцев не могут приехать в Кабул для эвакуации в США

Многие жители Афганистана, которых США согласились эвакуировать из этой страны, в свете наступления боевиков радикального движения "Талибан" не смогут приехать в Кабул, откуда их должна забрать американская сторона.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC.

"Тысячи афганцев, которые имеют право на то, чтобы США эвакуировали их из страны, теперь столкнулись с последним смертельно опасным препятствием - добраться до Кабула, не будучи захваченными или убитыми движением "Талибан", - констатируется в публикации. По сведениям канала, на этой неделе власти США направили письма по электронной почте сотням афганцев, которые ранее оказывали помощь американским военным, в том числе в качестве переводчиков. Им сообщили, что пора готовиться к эвакуации в США или в третьи страны. "Однако афганцы должны самостоятельно добраться до Кабула, чтобы их эвакуировали", - отмечает телеканал.

По данным NBC, некоторые жители страны сообщили американским властям, что не могут прибыть в Кабул, поскольку дороги уже контролируют талибы. Десятки афганцев обратились к благотворительным организациям в США за финансовой помощью. Они заявляют, что не могут самостоятельно оплатить поездку в афганскую столицу.

В публикации приводится комментарий американского чиновника. Он констатировал, что США уже почти не имеют военного присутствия в Афганистане и "не могут обеспечить транспортировку" эвакуируемых лиц.

Согласно данным западных СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще примерно 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. Планируется, что они будут ожидать получения иммиграционных виз на военных базах США, в том числе в третьих странах.

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