Туск: Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС

Польша получит десятки миллиардов евро кредитов из фонда милитаризации ЕС (SAFE).

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции перед заседанием правительства.

"Я не уполномочен раскрывать детали, однако с полной уверенностью можно говорить об абсолютно доминирующей позиции Польши в плане использования этого финансирования", - отметил Туск.

Он напомнил, что Еврокомиссия 9 сентября должна объявить о распределении средств между странами, подавшими заявки на получение кредитов из SAFE, чей общий объем составляет €150 млрд. Польша претендует как минимум на €45 млрд из них.

В мае стало известно, что Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза на €150 млрд.

Через SAFE Евросоюз предоставит до €150 млрд, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам союза по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут предоставляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам.