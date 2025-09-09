ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    Туск: Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 21:57
    Туск: Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС

    Польша получит десятки миллиардов евро кредитов из фонда милитаризации ЕС (SAFE).

    Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции перед заседанием правительства.

    "Я не уполномочен раскрывать детали, однако с полной уверенностью можно говорить об абсолютно доминирующей позиции Польши в плане использования этого финансирования", - отметил Туск.

    Он напомнил, что Еврокомиссия 9 сентября должна объявить о распределении средств между странами, подавшими заявки на получение кредитов из SAFE, чей общий объем составляет €150 млрд. Польша претендует как минимум на €45 млрд из них.

    В мае стало известно, что Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза на €150 млрд.

    Через SAFE Евросоюз предоставит до €150 млрд, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам союза по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут предоставляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам.

    Польша Дональд Туск Европейский союз милитаризация

    Последние новости

    21:58

    LCI: Лекорню стал новым премьер-министром Франции

    Другие страны
    21:57

    Туск: Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда милитаризации ЕС

    Другие страны
    21:52

    Эмин Махмудов стал лучшим бомбардиром сборной Азербайджана

    Футбол
    21:49

    При израильской атаке на Доху погибли шесть человек

    Другие
    21:43

    В Непале протесты привели к массовым побегам заключенных

    Другие страны
    21:33

    NYT: Трудности на фоне поиска нового премьера могут привести к отставке Макрона

    Другие страны
    21:31
    Фото
    Видео

    ЧМ-2026: Азербайджан сравнял счет в матче с Украиной

    Футбол
    21:20

    Украина успешно движется к членству в ЕС благодаря финансовой поддержке Европы

    Другие страны
    20:53

    Европа перед выбором: Действовать быстро или ….

    Аналитика
    Лента новостей