İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    Tusk: Polşa Aİ-nin hərbiləşdirmə fondunun ən böyük alıcısı olacaq

    Digər ölkələr
    • 09 sentyabr, 2025
    • 22:44
    Tusk: Polşa Aİ-nin hərbiləşdirmə fondunun ən böyük alıcısı olacaq

    Polşa Avropa İttifaqının (Aİ) militarizasiya fondundan (SAFE) on milyardlarla avro kredit alacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Polşanın Baş naziri Donald Tusk hökumətin iclasından əvvəl keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

    "Mənə təfərrüatları açıqlamaq səlahiyyəti verilmir. Lakin biz bu maliyyədən istifadə baxımından Polşanın tamamilə dominant mövqeyi barədə tam əminliklə danışa bilərik", - Tusk qeyd edib.

    O xatırladıb ki, sentyabrın 9-da Avropa Komissiyası ümumi həcmi 150 milyard avro olan SAFE-dən kredit almaq üçün müraciət etmiş ölkələr arasında vəsaitlərin bölüşdürülməsini elan etməlidir. Polşa ən azı 45 milyard avro almağı düşünür.

    May ayında məlum olub ki, Aİ Şurası 150 milyard avroluq Aİ-nin hərbiləşdirmə fondunun yaradılmasını təsdiqləyib.

    SAFE vasitəsilə Aİ 150 milyard avroya qədər vəsait təmin edəcək. Bu, tələb və milli planlar əsasında maraqlı üzv dövlətlərə ödəniləcək. Ödənişlər rəqabətli qiymətlərlə uzunmüddətli kreditlər şəklində veriləcək.

    Polşa Avropa İttifaqı Donald Tusk
    Туск: Польша станет крупнейшим получателем средств из фонда обороны ЕС

    Son xəbərlər

    23:20

    Ukraynaya silah almaq üçün 2,7 milyard dollarlıq vəsait ayrılıb

    Digər ölkələr
    23:19

    Emin Mahmudov: "Azərbaycan millisində ən çox qol vuran futbolçu olduğum üçün xoşbəxtəm"

    Futbol
    23:16

    Gəncədə avtomobil iki piyadanı vurub

    Hadisə
    23:13

    İran və AEBA yeni əməkdaşlıq şərtləri barədə razılığa gəlib

    Region
    23:05

    Rəsmi Bakı Qətərə hücumdan narahatdır

    Xarici siyasət
    23:00

    "Sabah" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    22:44

    Tusk: Polşa Aİ-nin hərbiləşdirmə fondunun ən böyük alıcısı olacaq

    Digər ölkələr
    22:30

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Qazandığımız ilk xal yığmaya əlavə ruh verəcək"

    Futbol
    22:23

    Gəncədə üç yaşlı uşaq çoxmərtəbəli binadan yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti