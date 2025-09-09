Евросоюз значительно усилит оборонную готовность к 2030 году

По оценкам разведслужб ЕС, в ближайшие 3-5 лет Россия может подвергнуть серьезным испытаниям военные возможности и единство Европы.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции в Страсбурге заявила исполнительный вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен.

По ее словам, именно в ответ на эти вызовы и представлен амбициозный пакет "Готовность 2030" (Readiness 2030), направленный на укрепление обороноспособности и сил сдерживания.

Многие страны помимо интереса к объявленному сегодня распределению средств среди 19 членов ЕС (обращения не поступили от Австрии, Германии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Словении и Швеции) также выразили готовность участвовать в совместных закупках вооружений, что, по данным ЕК, позволит повысить эффективность расходов и укрепить европейскую оборонную промышленность.

По словам комиссара по обороне и космосу Андриуса Кубилюса, наибольшие суммы получат Польша (43,7 млрд евро), Румыния (16,7 млрд), Франция и Венгрия (по 16,2 млрд), а также Италия (14,9 млрд).

В новом проекте бюджета ЕС расходы на оборону и космос планируется увеличить в пять раз - до 131 млрд евро.

Инструмент SAFE также позволяет государствам-членам поддерживать Украину в ее защите от незаконной агрессии России, отметила вице-президент.