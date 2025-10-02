Туск: Польша и ФРГ договорились минимизировать трудности при контроле на границе для обычных граждан

Власти Польши и Германии договорились проводить контрольные процедуры на общей границе с минимальным дискомфортом для обычных граждан.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене, комментируя продление контроля на границе с ФРГ до апреля 2026 года.

По его словам, проверки были введены из-за случаев перенаправления нелегальных мигрантов на польскую территорию.

"Таких случаев было немного, но они вызывали сильное раздражение и эмоции. Теперь эта проблема решена: Германия больше не может незаконно пересылать к нам ни одного мигранта", - отметил он.

Премьер добавил, что контрольные меры не создают чрезмерных трудностей для обычного движения через границу.

Напомним, что ранее Польша продлила погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля 2026 года.