Туск: Польша и ФРГ договорились минимизировать трудности при контроле на границе для обычных граждан
- 02 октября, 2025
- 12:24
Власти Польши и Германии договорились проводить контрольные процедуры на общей границе с минимальным дискомфортом для обычных граждан.
Как передает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене, комментируя продление контроля на границе с ФРГ до апреля 2026 года.
По его словам, проверки были введены из-за случаев перенаправления нелегальных мигрантов на польскую территорию.
"Таких случаев было немного, но они вызывали сильное раздражение и эмоции. Теперь эта проблема решена: Германия больше не может незаконно пересылать к нам ни одного мигранта", - отметил он.
Премьер добавил, что контрольные меры не создают чрезмерных трудностей для обычного движения через границу.
Напомним, что ранее Польша продлила погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля 2026 года.