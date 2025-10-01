Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Польша продлила погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля 2026 года

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 13:56
    Польша продлила погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля 2026 года

    Польша намерена продлить временный пограничный контроль на границе с Германией и Литвой.

    Как передает Report со ссылкой на страницу МВД Польши в соцсети X, министр внутренних дел Марчин Кервиньский подписал распоряжение о продлении временного пограничного контроля на границах с Германией и Литвой до 4 апреля 2026 года. Мера действует с 7 июля.

    МВД Польши отметило, что продление погранконтроля необходимо, чтобы "контролировать миграционный маршрут, который ведет из стран Балтии через Польшу в Западную Европу".

    Марчин Кервиньский заявил, что польские власти продолжают задерживать людей, которые незаконно пытаются переправить мигрантов на Запад.

    По его словам, ключевой задачей пограничной службы остается обеспечение надежной охраны и герметичности границы с Беларусью на фоне продолжающегося миграционного давления.

    Польша граница Германия Литва

    Последние новости

    14:11
    Фото

    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана U-16 вышла в финал

    Футбол
    14:04

    ВОЗ: В ДРК 42 человека скончались от лихорадки Эбола с начала сентября

    Здоровье
    14:03

    Премьер Дании: Гибридная война РФ должна объединить ЕС для обеспечения безопасности

    Другие страны
    13:56

    Польша продлила погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля 2026 года

    Другие страны
    13:54

    ВБ планирует аграрный проект в Азербайджане с акцентом на пользователей

    АПК
    13:53

    СМИ: Для мира на Кавказе недопустимо игнорировать минную угрозу в Азербайджане

    В регионе
    13:41

    Билеты на матч Франция - Азербайджан поступили в продажу

    Футбол
    13:40

    В регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    Экология
    13:40

    Из-за тайфуна "Буалой" во Вьетнаме погибли 29 человек

    Другие страны
    Лента новостей