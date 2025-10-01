Польша продлила погранконтроль на границах с ФРГ и Литвой до апреля 2026 года

Польша намерена продлить временный пограничный контроль на границе с Германией и Литвой.

Как передает Report со ссылкой на страницу МВД Польши в соцсети X, министр внутренних дел Марчин Кервиньский подписал распоряжение о продлении временного пограничного контроля на границах с Германией и Литвой до 4 апреля 2026 года. Мера действует с 7 июля.

МВД Польши отметило, что продление погранконтроля необходимо, чтобы "контролировать миграционный маршрут, который ведет из стран Балтии через Польшу в Западную Европу".

Марчин Кервиньский заявил, что польские власти продолжают задерживать людей, которые незаконно пытаются переправить мигрантов на Запад.

По его словам, ключевой задачей пограничной службы остается обеспечение надежной охраны и герметичности границы с Беларусью на фоне продолжающегося миграционного давления.