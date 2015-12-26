Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Турки-месхетинцы начали покидать охваченный войной Донбасс.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, первая группа из трех с половиной сотен турок-месхетинцев, живших в окрестностях Славянска в Донецкой области Украины, вылетела из харьковского международного аэропорта и прибыла в Турцию.

Власти этой страны обещали предоставить переселенцам жилье и помочь с трудоустройством.

Турки-месхетинцы заявляют, что вынуждены были жить в опасных условиях в Украине. Опасаясь начала новой антитеррористической операции украинских силовиков, турки-месхетинцы приняли решение покинуть страну.