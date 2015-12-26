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    Турки-месхетинцы начали покидать охваченный войной Донбасс

    Первая группа из трех с половиной сотен турок-месхетинцев прибыла в Турцию

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Турки-месхетинцы начали покидать охваченный войной Донбасс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, первая группа из трех с половиной сотен турок-месхетинцев, живших в окрестностях Славянска в Донецкой области Украины, вылетела из харьковского международного аэропорта и прибыла в Турцию.

    Власти этой страны обещали предоставить переселенцам жилье и помочь с трудоустройством.

    Турки-месхетинцы заявляют, что вынуждены были жить в опасных условиях в Украине. Опасаясь начала новой антитеррористической операции украинских силовиков, турки-месхетинцы приняли решение покинуть страну.

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