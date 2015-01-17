Турция требует от Италии пояснений по заявлению Ренци о марше в Париже

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу потребовал от своего итальянского коллеги Маттео Ренци объяснений в связи с недоумением последнего относительно присутствия Давутоглу на "республиканском марше" в Париже на прошлой неделе.

Накануне Ренци в интервью телеканалу La7 выразил недоумение, что в условиях, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказывает "закрывать СМИ и арестовать журналистов", Давутоглу вместо того, чтобы защищать свободу прессы в Турции, поехал делать это во Францию.

Давутоглу резко отреагировал на это заявление, отвечая на вопросы журналистов в самолете во время возращения в Турцию после визита в Брюссель.

"Заявление Ренци неприемлемо, и я требую от него объяснений. Мы уже высказали протест Италии. Если премьер-министр Италии не предъявит объяснений, мы ответим очень жестким заявлением на международном уровне", - цитирует слова премьер телеканал TRT.