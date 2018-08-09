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    Трюдо заявил, что Оттава продолжает переговоры с Эр-Риядом

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Канада продолжает вести переговоры с Саудовской Аравией, несмотря на развивающийся кризис в отношениях двух стран.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

    "Мы ведем переговоры с правительством Саудовской Аравии. Наш министр иностранных дел вчера (во вторник) имел продолжительный разговор с саудовским главой МИД, и дипломатические переговоры продолжаются", — заявил Трюдо журналистам.

    Премьер отметил, что Канада продолжит занимать решительную позицию в вопросах соблюдения прав человека, ставших причиной дипломатической ссоры с Эр-Риядом.

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