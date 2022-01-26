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Тропический шторм "Ана" привел к гибели 46 человек в Африке

Тропический шторм "Ана" привел к гибели 46 человек в Африке По меньшей мере 46 человек погибли за последние четыре дня в результате тропического шторма "Ана" на Мадагаскаре, в Мозамбике и Малави.
Другие страны
26 января 2022 г. 00:04
Тропический шторм Ана привел к гибели 46 человек в Африке

По меньшей мере 46 человек погибли за последние четыре дня в результате тропического шторма "Ана" на Мадагаскаре, в Мозамбике и Малави.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP).

22 января шторм обрушился на Мадагаскар, где в результате наводнений и оползней погибли 39 человек, 65 тыс остались без крова. В минувший понедельник шторм достиг центральных районов Мозамбика. Согласно предварительным данным, там погибли три человека, 49 получили травмы. В Малави погибли четыре человека, из-за вызванного штормом наводнения значительная часть страны осталась без электричества.

"Ана" движется на запад, вглубь континента, и к концу дня пересечет границу Зимбабве. При этом шторм ослабевает.

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