Трое солдат армии Пакистана и пятеро военнослужащих Индии погибли при перестрелке в Кашмире

По меньшей мере трое солдат армии Пакистана и пятеро военнослужащих ВС Индии убиты в результате перестрелки в Кашмире на линии контроля между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press Of Pakistan со ссылкой на заявление пакистанских ВС.

Отмечается, что столкновение привело к "многочисленным раненым и повреждению укреплений".

Индийское агентство ANI со ссылкой на собственные источники опровергло информацию о гибели солдат армии Индии и подтвердило данные о трех погибших пакистанских военнослужащих.