Трое детей получили ранения в результате стрельбы в Хьюстоне

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Трое детей получили ранения в результате стрельбы, открытой в среду в американском городе Хьюстон (штат Техас).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания ABC.

Согласно ее информации, огонь был открыт по детям, которые направлялись домой, из проезжающего мимо внедорожника. По словам свидетеля, 11-летняя девочка была ранена в плечо, в то время как двое мальчиков-подростков были ранены в ноги. Дети были доставлены в больницу.

В настоящий момент полиция разыскивает автомобиль, из которого велась стрельба.