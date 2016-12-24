Три сотрудника полиции погибли в результате атаки боевиков в Афганистане

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Три сотрудника полиции погибли в результате атаки боевиков на КПП в Афганистане

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По данным, боевики радикального движения "Талибан" атаковали в субботу утром КПП на северной окраине города Фарах - административного центра одноименной провинции. В результате нападения погибли три полицейских, еще четыре получили ранения.

Нападавшие, продолжает агентство, забрали с собой находившееся на КПП оружие. По неофициальным данным, в ходе перестрелки силовиков с боевиками погибли 11 человек.