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    Три сотрудника полиции погибли в результате атаки боевиков в Афганистане

    В ходе перестрелки силовиков с боевиками погибли 11 человек

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Три сотрудника полиции погибли в результате атаки боевиков на КПП в Афганистане

    Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

    По данным, боевики радикального движения "Талибан" атаковали в субботу утром КПП на северной окраине города Фарах - административного центра одноименной провинции. В результате нападения погибли три полицейских, еще четыре получили ранения.

    Нападавшие, продолжает агентство, забрали с собой находившееся на КПП оружие. По неофициальным данным, в ходе перестрелки силовиков с боевиками погибли 11 человек.

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