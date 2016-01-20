​Три человека погибли, 53 ранены при взрыве на заводе пиротехники в Китае

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Три человека погибли, один числится пропавшим без вести, и еще 53 получили ранения в результате взрыва, который прогремел сегодня утром на одном из заводов пиротехники в провинции Цзянси, на востоке Китая, сообщается Report cо ссылкой на "Синьхуа".

После взрыва спасателям удалось освободить 21 человека, которые были заблокированы в районе общежития.

Сообщается, что более 1000 человек из близлежащих зданий были эвакуированы для обеспечения их безопасности. От взрывной волны пострадали несколько сельских домов.

Руководители фабрики были задержаны полицией. Причина взрыва не сообщается. Ведется ликвидация его последствий.