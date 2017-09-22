Три человека погибли на газоперерабатывающем заводе в Узбекистане

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Три человека насмерть отравились газом на Мубарекском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана.

Как передает Report, еще один рабочий госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщает МЧС республики, инцидент произошел из-за халатности во время ремонтно-очистных работ внутренней части фильтра-сепаратора установки по получению пропан-бутановой смеси.

Мубарекский ГПЗ — крупнейший в Узбекистане газоперерабатывающий завод проектной мощностью 30 млрд кубометров газа в год.