Три человека погибли на газоперерабатывающем заводе в Узбекистане

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Три человека насмерть отравились газом на Мубарекском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана.
Как передает Report, еще один рабочий госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Как сообщает МЧС республики, инцидент произошел из-за халатности во время ремонтно-очистных работ внутренней части фильтра-сепаратора установки по получению пропан-бутановой смеси.
Мубарекский ГПЗ — крупнейший в Узбекистане газоперерабатывающий завод проектной мощностью 30 млрд кубометров газа в год.
News DepartmentАвтор новости
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