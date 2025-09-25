Третий президент был задержан в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа
Другие страны
- 25 сентября, 2025
- 16:22
Третий президент был задержан в Нью-Йорке из-за кортежа главы Белого дома Дональда Трампа.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Сообщается, что на этот раз американские правоохранители перекрыли проезд для южнокорейской делегации во главе с лидером страны Ли Чжэ Мёном.
Ранее полиция города остановила автомобиль президента Франции Эмманюэля Макрона, затем президента Турциим Реджепа Тайипа Эрдогана из-за перекрытия дороги для проезда кортежа Трампа.
Последние новости
17:20
IFC предложила "рецепт" для перехода Азербайджана к устойчивому строительствуИнфраструктура
17:18
В новом туристическом сезоне AZAL будет выполнять рейсы по 50 направлениямТуризм
17:14
Словения запретила въезд Биньямину НетаньяхуДругие страны
17:12
Сахиба Гафарова приглашена в Пакистан на Межпарламентскую конференцию спикеровМилли Меджлис
17:05
Премьер Дании проинформировала генсека НАТО о ситуации с БПЛАДругие страны
17:05
В Норвегии возле аэропорта перехвачен дронДругие страны
17:04
Азербайджан и Албания обсудили развитие сотрудничества в сфере здравоохраненияЗдоровье
16:59
Начинается суд над пластическим хирургом, обвиняемым в нанесении вреда здоровью пациенткиПроисшествия
16:56