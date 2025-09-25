Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Третий президент был задержан в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа

    • 25 сентября, 2025
    • 16:22
    Третий президент был задержан в Нью-Йорке из-за кортежа главы Белого дома Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Сообщается, что на этот раз американские правоохранители перекрыли проезд для южнокорейской делегации во главе с лидером страны Ли Чжэ Мёном.

    Ранее полиция города остановила автомобиль президента Франции Эмманюэля Макрона, затем президента Турциим Реджепа Тайипа Эрдогана из-за перекрытия дороги для проезда кортежа Трампа.

