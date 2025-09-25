Третий президент был задержан в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа

Третий президент был задержан в Нью-Йорке из-за кортежа главы Белого дома Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что на этот раз американские правоохранители перекрыли проезд для южнокорейской делегации во главе с лидером страны Ли Чжэ Мёном.

Ранее полиция города остановила автомобиль президента Франции Эмманюэля Макрона, затем президента Турциим Реджепа Тайипа Эрдогана из-за перекрытия дороги для проезда кортежа Трампа.