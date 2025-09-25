Nyu-Yorkda Trampın kortejinə görə daha bir prezidentin yolu bağlanıb
Nyu-Yorkda Ağ Evin rəhbəri Donald Trampın kortejinə görə üçüncü prezidentin yolu bağlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu dəfə ABŞ hüquq-mühafizə orqanları Cənubi Koreya Prezidenti Li Çe Menin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin yolunu bağlayıb.
Qeyd edək ki, bundan öncə Fransa lideri Emmanuel Makron və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da eyni durumla üzləşmişdi.
