Sabunçuda evdən 8 min dollarlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 16 dekabr, 2025
- 13:04
Bakının Sabunçu rayonunda evdən 8 min dollarlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, zərərçəkən polisə müraciət edərək yaşadığı evdən 8 min dollar dəyərində qızıl-zinət əşyasının naməlum şəraitdə talanmasını bildirib. Əməliyyat-axtarış tədbiri ilə əməli törətməkdə şübhəli bilinən M.Vəlizadə müəyyən edilərək saxlanılıb.
Sözügedən ərazində daha bir nəfərə məxsus qarajdan 1500 manat dəyərində naqil, Nizami rayonundakı yarımtikililərin birindən 2915 manatlıq təmir alətləri oğurlamaqda şübhəli bilinən R.Məmmədov və E.Məmmədov saxlanılıb.
Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
