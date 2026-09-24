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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трехсторонняя встреча США, Украины и России по энергоперемирию может состояться сегодня

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 16:07
    Трехсторонняя встреча США, Украины и России по энергоперемирию может состояться сегодня

    США, Украина и Россия могут провести сегодня встречу в трехстороннем формате для обсуждения энергетического перемирия.

    Как передает Report, об этом сообщил источник украинскому изданию ZN.UA.

    По его информации, договоренность о проведении встречи была достигнута в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа 22 сентября в Нью-Йорке.

    В ней могут принять участие глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, спецпосланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а также спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев.

    Главным вопросом обсуждения станет энергетическое перемирие, в частности его трактовка сторонами и механизмы контроля за соблюдением договоренностей.

    Источник сообщил, что российская сторона будет настаивать на включении в повестку вопросов свободного судоходства и теневого флота, экспортирующего российскую нефть.

    По его словам, на разработку дорожных карт по завершению войны может повлиять предстоящая встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ранее Зеленский сообщал, что после его встречи с Трампом состоялись переговоры украинской и американской делегаций. После этого Уиткофф и Кушнер должны были обсудить с российской стороной и партнерами возможные форматы дальнейших переговоров.

    Российско-украинский конфликт Дональд Трамп Владимир Зеленский Российская Федерация (РФ) Соединенные Штаты Америки (США) Украина
    Bu gün ABŞ-Ukrayna-Rusiya üçtərəfli görüşü baş tuta bilər
    US, Ukraine, Russia may hold trilateral talks on energy truce
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