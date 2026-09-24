Трехсторонняя встреча США, Украины и России по энергоперемирию может состояться сегодня

США, Украина и Россия могут провести сегодня встречу в трехстороннем формате для обсуждения энергетического перемирия.

Как передает Report, об этом сообщил источник украинскому изданию ZN.UA.

По его информации, договоренность о проведении встречи была достигнута в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа 22 сентября в Нью-Йорке.

В ней могут принять участие глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, спецпосланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а также спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев.

Главным вопросом обсуждения станет энергетическое перемирие, в частности его трактовка сторонами и механизмы контроля за соблюдением договоренностей.

Источник сообщил, что российская сторона будет настаивать на включении в повестку вопросов свободного судоходства и теневого флота, экспортирующего российскую нефть.

По его словам, на разработку дорожных карт по завершению войны может повлиять предстоящая встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Зеленский сообщал, что после его встречи с Трампом состоялись переговоры украинской и американской делегаций. После этого Уиткофф и Кушнер должны были обсудить с российской стороной и партнерами возможные форматы дальнейших переговоров.