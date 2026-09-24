Bu gün ABŞ-Ukrayna-Rusiya üçtərəfli görüşü baş tuta bilər
- 24 sentyabr, 2026
- 16:28
ABŞ, Ukrayna və Rusiya enerji sahəsində atəşkəsi müzakirə etmək üçün bu gün üçtərəfli formatda görüş keçirə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbə Ukraynanın ZN.UA nəşrinə bildirib.
Onun məlumatına görə, görüşün keçirilməsi barədə razılıq Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında sentyabrın 22-də Nyu-Yorkda baş tutan danışıqlar zamanı əldə olunub.
Görüşdə Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Kirill Budanov, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Rüstəm Umerov, Trampın xüsusi elçiləri Cared Kuşner və Stiv Uitkoff, eləcə də Rusiya Prezidentinin xüsusi elçisi Kirill Dmitriyev iştirak edə bilər.
Müzakirənin əsas məsələsi enerji sahəsində atəşkəs, xüsusən də tərəflərin onu şərh etməsi və razılaşmalara əməl olunmasına nəzarət mexanizmləri olacaq.
Mənbə bildirib ki, Rusiya tərəfi sərbəst gəmiçilik və Rusiya neftini ixrac edən "kölgə donanması" ilə bağlı məsələlərin gündəliyə daxil edilməsində təkid edəcək.
Onun sözlərinə görə, müharibənin başa çatdırılması üzrə yol xəritələrinin hazırlanmasına Trampın Çin Sədri Si Cinpinlə görüşü təsir edə bilər.
Daha əvvəl V.Zelenski bildirmişdi ki, onun Trampla görüşündən sonra Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətlərinin danışıqları baş tutub. Bundan sonra Uitkoff və Kuşner Rusiya tərəfi və tərəfdaşlarla gələcək danışıqların mümkün formatlarını müzakirə etməli idilər.