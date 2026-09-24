İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bu gün ABŞ-Ukrayna-Rusiya üçtərəfli görüşü baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2026
    • 16:28
    Bu gün ABŞ-Ukrayna-Rusiya üçtərəfli görüşü baş tuta bilər

    ABŞ, Ukrayna və Rusiya enerji sahəsində atəşkəsi müzakirə etmək üçün bu gün üçtərəfli formatda görüş keçirə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbə Ukraynanın ZN.UA nəşrinə bildirib.

    Onun məlumatına görə, görüşün keçirilməsi barədə razılıq Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında sentyabrın 22-də Nyu-Yorkda baş tutan danışıqlar zamanı əldə olunub.

    Görüşdə Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Kirill Budanov, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Rüstəm Umerov, Trampın xüsusi elçiləri Cared Kuşner və Stiv Uitkoff, eləcə də Rusiya Prezidentinin xüsusi elçisi Kirill Dmitriyev iştirak edə bilər.

    Müzakirənin əsas məsələsi enerji sahəsində atəşkəs, xüsusən də tərəflərin onu şərh etməsi və razılaşmalara əməl olunmasına nəzarət mexanizmləri olacaq.

    Mənbə bildirib ki, Rusiya tərəfi sərbəst gəmiçilik və Rusiya neftini ixrac edən "kölgə donanması" ilə bağlı məsələlərin gündəliyə daxil edilməsində təkid edəcək.

    Onun sözlərinə görə, müharibənin başa çatdırılması üzrə yol xəritələrinin hazırlanmasına Trampın Çin Sədri Si Cinpinlə görüşü təsir edə bilər.

    Daha əvvəl V.Zelenski bildirmişdi ki, onun Trampla görüşündən sonra Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətlərinin danışıqları baş tutub. Bundan sonra Uitkoff və Kuşner Rusiya tərəfi və tərəfdaşlarla gələcək danışıqların mümkün formatlarını müzakirə etməli idilər.

    Donald Tramp Cared Kuşner Si Cinpin Stiv Uitkoff Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Трехсторонняя встреча США, Украины и России по энергоперемирию может состояться сегодня
    US, Ukraine, Russia may hold trilateral talks on energy truce
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:08

    Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərdən biridir

    Formula 1
    20:57

    Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    20:47

    Pakistanda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    20:23

    Lavrovla Vadeful Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:13

    Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirib

    Fərdi
    19:50

    Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyində şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıb

    Xarici siyasət
    19:37
    Video

    Prezidentin sosial media hesablarında "Formula 1"ə dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    19:25

    İstanbulda narkotiklərlə bağlı 164 nəfər həbs edilib

    Region
    19:12

    Afinada yaşayış binasında baş verən partlayışda 6 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti