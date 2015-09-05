В ОАЭ объявлен трехдневный траур

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Трехдневный траур объявлен в ОАЭ в связи с гибелью 45 военнослужащих этой страны в результате ракетного обстрела в йеменской провинции Мариб, сообщает Report cо ссылкой на государственное информационное агентство WAM.

В стране будут приспущены флаги, пройдут траурные мероприятия.

Военнослужащие ОАЭ участвовали в военной операции, проводимой арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, против повстанцев-хуситов.