 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ОАЭ объявлен трехдневный траур

    В связи с гибелью 45 военных в Йемене в стране будут приспущены флаги, пройдут траурные мероприятия

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Трехдневный траур объявлен в ОАЭ  в связи с гибелью 45 военнослужащих этой страны в результате ракетного обстрела в йеменской провинции Мариб, сообщает Report cо ссылкой на  государственное информационное агентство WAM.

    В стране будут приспущены флаги, пройдут траурные мероприятия.

    Военнослужащие ОАЭ участвовали в военной операции, проводимой арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, против повстанцев-хуситов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi