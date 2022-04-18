О нас
Аудио новости

Транспортники в Нью-Дели проводят забастовку против роста цен на СПГ

Транспортники в Нью-Дели проводят забастовку против роста цен на СПГ Профсоюзы водителей такси, микроавтобусов и авторикш в столице Индии начали в понедельник забастовку против роста цен на сжиженный природный газ (СПГ) и требуют пересмотра тарифов на поездки из-за увеличения стоимости топлива.
Другие страны
18 апреля 2022 г. 11:13
Транспортники в Нью-Дели проводят забастовку против роста цен на СПГ

Профсоюзы водителей такси, микроавтобусов и авторикш в столице Индии начали в понедельник забастовку против роста цен на сжиженный природный газ (СПГ) и требуют пересмотра тарифов на поездки из-за увеличения стоимости топлива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Indian Express.

Цены на СПГ в Индии за один год выросли на 60%, при этом тарифы на такси не менялись с 2015 года. В то время как большинство профсоюзов заявили, что проведут однодневную забастовку, столичная ассоциация водителей такси агрегатора Sarvodaya объявила бессрочную забастовку.

Согласно данным СМИ, в системе общественного транспорта Дели зарегистрированы более 80 тыс. такси, а также более 90 тыс. микроавтобусов и авторикш.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Порты всех стран ЕС закрылись для российских кораблей
Порты всех стран ЕС закрылись для российских кораблей
18 апреля 2022 г. 12:03
На севере Вьетнама обезврежена 300-килограммовая авиабомба времен индокитайской войны
На севере Вьетнама обезврежена 300-килограммовая авиабомба времен индокитайской войны
18 апреля 2022 г. 11:02
В Австралию прибыло первое за два года круизное судно
В Австралию прибыло первое за два года круизное судно
18 апреля 2022 г. 10:55
Более 1 тыс. врачей из Германии намерены поехать в Украину
Более 1 тыс. врачей из Германии намерены поехать в Украину
18 апреля 2022 г. 09:17
Тяжелое ДТП на юге Гаити, 4 человека погибли и более 60 пострадали
Тяжелое ДТП на юге Гаити, 4 человека погибли и более 60 пострадали
18 апреля 2022 г. 08:55
Минфин Японии: Россия может принять участие в саммите G20 онлайн
Минфин Японии: Россия может принять участие в саммите G20 онлайн
18 апреля 2022 г. 08:26
В Нью-Дели при столкновениях ранены 9 полицейских, есть задержанные
В Нью-Дели при столкновениях ранены 9 полицейских, есть задержанные
18 апреля 2022 г. 07:19
Джонсон заявил, что не нарушал коронавирусных ограничений в 2020 году
Джонсон заявил, что не нарушал коронавирусных ограничений в 2020 году
18 апреля 2022 г. 06:53
Бразилия отменяет режим ЧС в сфере здравоохранения
Бразилия отменяет режим ЧС в сфере здравоохранения
18 апреля 2022 г. 05:44
КНДР заявила о возобновлении ядерных испытаний
КНДР заявила о возобновлении ядерных испытаний
18 апреля 2022 г. 04:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi