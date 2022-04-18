Транспортники в Нью-Дели проводят забастовку против роста цен на СПГ

Профсоюзы водителей такси, микроавтобусов и авторикш в столице Индии начали в понедельник забастовку против роста цен на сжиженный природный газ (СПГ) и требуют пересмотра тарифов на поездки из-за увеличения стоимости топлива.

Профсоюзы водителей такси, микроавтобусов и авторикш в столице Индии начали в понедельник забастовку против роста цен на сжиженный природный газ (СПГ) и требуют пересмотра тарифов на поездки из-за увеличения стоимости топлива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Indian Express.

Цены на СПГ в Индии за один год выросли на 60%, при этом тарифы на такси не менялись с 2015 года. В то время как большинство профсоюзов заявили, что проведут однодневную забастовку, столичная ассоциация водителей такси агрегатора Sarvodaya объявила бессрочную забастовку.

Согласно данным СМИ, в системе общественного транспорта Дели зарегистрированы более 80 тыс. такси, а также более 90 тыс. микроавтобусов и авторикш.