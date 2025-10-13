Трампа встретили в Израиле гигантским баннером с благодарностями

Пресс-служба Белого дома в соцсетях поделилась публикацией в связи с визитом президента США Дональда Трампа в Израиль.

Как передает Report, в ней говорится о том, что надпись с благодарностью президенту Трампу за помощь в урегулировании конфликта в Газе была видна с борта самолета Air Force One, когда он пролетал над Тель-Авивом".

Баннер сделан на побережье с изображением силуэта Трампа, и в нем говорится: "Спасибо. Добро пожаловать домой".

Отметим, что уже прибыл в Израиль с рабочим визитом. Он встретится с семьями заложников и выступит в Кнессете - парламенте Израиля.