    Трампа встретили в Израиле гигантским баннером с благодарностями

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 11:52
    Пресс-служба Белого дома в соцсетях поделилась публикацией в связи с визитом президента США Дональда Трампа в Израиль.

    Как передает Report, в ней говорится о том, что надпись с благодарностью президенту Трампу за помощь в урегулировании конфликта в Газе была видна с борта самолета Air Force One, когда он пролетал над Тель-Авивом".

    Баннер сделан на побережье с изображением силуэта Трампа, и в нем говорится: "Спасибо. Добро пожаловать домой".

    Отметим, что уже прибыл в Израиль с рабочим визитом. Он встретится с семьями заложников и выступит в Кнессете - парламенте Израиля.

