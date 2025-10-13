Трампа встретили в Израиле гигантским баннером с благодарностями
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 11:52
Пресс-служба Белого дома в соцсетях поделилась публикацией в связи с визитом президента США Дональда Трампа в Израиль.
Как передает Report, в ней говорится о том, что надпись с благодарностью президенту Трампу за помощь в урегулировании конфликта в Газе была видна с борта самолета Air Force One, когда он пролетал над Тель-Авивом".
Баннер сделан на побережье с изображением силуэта Трампа, и в нем говорится: "Спасибо. Добро пожаловать домой".
Отметим, что уже прибыл в Израиль с рабочим визитом. Он встретится с семьями заложников и выступит в Кнессете - парламенте Израиля.
A sign thanking President Trump seen from Air Force One as it flew over Tel Aviv upon arrival. 🇺🇸 pic.twitter.com/7o5zHwcc95— The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025
