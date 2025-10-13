Tramp İsraildə nəhəng təşəkkür banneri ilə qarşılanıb
- 13 oktyabr, 2025
- 12:10
Ağ Evin mətbuat xidməti sosial şəbəkələrdə ABŞ Prezidenti Donald Trampın İsrailə səfəri ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda Qəzzada münaqişənin həllində göstərdiyi köməyə görə Prezident Trampa təşəkkür yazısının Təl-Əviv üzərindən uçan "Air Force One" təyyarəsindən göründüyü bildirilir.
Trampın siluetinin əks olunduğu bannerdə deyilir: "Təşəkkür edirik. Evinizə xoş gəlmisiniz".
Qeyd edək ki, Trampın İsrailə işgüzar səfəri artıq başlayıb. O, girovların ailələri ilə görüşəcək və Knessetdə çıxış edəcək.
