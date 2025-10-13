İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Tramp İsraildə nəhəng təşəkkür banneri ilə qarşılanıb

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 12:10
    Tramp İsraildə nəhəng təşəkkür banneri ilə qarşılanıb

    Ağ Evin mətbuat xidməti sosial şəbəkələrdə ABŞ Prezidenti Donald Trampın İsrailə səfəri ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda Qəzzada münaqişənin həllində göstərdiyi köməyə görə Prezident Trampa təşəkkür yazısının Təl-Əviv üzərindən uçan "Air Force One" təyyarəsindən göründüyü bildirilir.

    Trampın siluetinin əks olunduğu bannerdə deyilir: "Təşəkkür edirik. Evinizə xoş gəlmisiniz".

    Qeyd edək ki, Trampın İsrailə işgüzar səfəri artıq başlayıb. O, girovların ailələri ilə görüşəcək və Knessetdə çıxış edəcək.

    Трампа встретили в Израиле гигантским баннером с благодарностями
    ‘Thank you': Giant sign welcoming Trump displayed on Tel Aviv beach

