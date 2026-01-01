İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    AYNA: 29-31 dekabrda Bakıdan bölgələrə 25 000-dən çox sərnişin daşınıb

    AYNA: 29-31 dekabrda Bakıdan bölgələrə 25 000-dən çox sərnişin daşınıb

    Azərbaycanın avtovağzal və avtostansiyalarının gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərdiyi 29-31 dekabrda Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksindən (BBAK) bölgələrə 838 reyslə 25 046 sərnişin daşınıb.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, adi günlərlə müqayisədə sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün əlavə 200-dən çox reys həyata keçirilib.

    Sərnişinlərin 60 %-i biletlərini onlayn qaydada "biletim.az" portalından alıb. Bu da onlayn bilet satışında rekord göstərici hesab olunur.

    Paytaxtdan bölgələrə və əks istiqamətə sərnişin axınının çox olduğu nəzərə alınaraq, vətəndaşlara biletlərini əvvəlcədən "biletim.az"dan əldə etmələri tövsiyə olunur.

