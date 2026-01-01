Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    AYNA: 29-31 декабря из Баку в регионы перевезено более 25 000 пассажиров

    Инфраструктура
    • 01 января, 2026
    • 14:46
    AYNA: 29-31 декабря из Баку в регионы перевезено более 25 000 пассажиров

    В период с 29 по 31 декабря, когда автовокзалы и автостанции Азербайджана работали в усиленном режиме, из Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) в регионы 838 рейсами было перевезено 25 046 пассажиров.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Согласно информации, для удовлетворения пассажирского спроса по сравнению с обычными днями было выполнено более 200 дополнительных рейсов.

    60% пассажиров приобрели билеты онлайн через портал biletim.az. Это считается рекордным показателем онлайн-продаж билетов.

    Учитывая большой пассажиропоток из столицы в регионы и в обратном направлении, гражданам рекомендуется заранее приобретать билеты на biletim.az.

    AYNA пассажиропоток Бакинский автовокзал
    Фото
    AYNA: 29-31 dekabrda Bakıdan bölgələrə 25 000-dən çox sərnişin daşınıb

    Последние новости

    14:54

    В Карачи 25 человек пострадали из-за стрельбы в воздух в новогоднюю ночь

    Другие страны
    14:46
    Фото

    AYNA: 29-31 декабря из Баку в регионы перевезено более 25 000 пассажиров

    Инфраструктура
    14:44

    Боксер Джошуа выписался из больницы после ДТП в Нигерии

    Индивидуальные
    14:34
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой прошли новогодние мероприятия в ряде детских учреждений

    Внутренняя политика
    14:17

    МЧС: Хаотичная парковка затрудняет проезд спасательной техники

    Происшествия
    14:08

    В Пакистане в крупном ДТП погибли 14 человек, почти 30 получили ранения

    Другие страны
    14:03

    Завтра осадки в Баку усилятся - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    14:01

    В Индии в результате ДТП погибли трое, один получил ранение

    Другие страны
    13:40
    Фото

    Тишина вместо суеты: утренний Баку после праздничной ночи — ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    Лента новостей