AYNA: 29-31 декабря из Баку в регионы перевезено более 25 000 пассажиров
Инфраструктура
- 01 января, 2026
- 14:46
В период с 29 по 31 декабря, когда автовокзалы и автостанции Азербайджана работали в усиленном режиме, из Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) в регионы 838 рейсами было перевезено 25 046 пассажиров.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Согласно информации, для удовлетворения пассажирского спроса по сравнению с обычными днями было выполнено более 200 дополнительных рейсов.
60% пассажиров приобрели билеты онлайн через портал biletim.az. Это считается рекордным показателем онлайн-продаж билетов.
Учитывая большой пассажиропоток из столицы в регионы и в обратном направлении, гражданам рекомендуется заранее приобретать билеты на biletim.az.
