İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

    Daxili siyasət
    • 01 yanvar, 2026
    • 15:32
    Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb
    Mehriban Əliyeva

    Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial media hesabında 2026-cı ilin ilk günündə Prezident İlham Əliyevlə birgə fotosunu paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:

    "Əziz həmvətənlərim, bacı-qardaşlarım!

    Yeni 2026-cı ilin ilk günündə hər birinizə möhkəm cansağlığı, uğur və rifah arzulayıram. Qoy bu il ümidlərinizi doğrultsun, ürəyinizdəki bütün arzularınızı həyata keçirsin.

    Hər birimizin yaşı bir il də artdı və inanıram ki, daha müdrik olduq. Qoy bu müdriklik bizə ən tutqun günlərdə belə işığı görməyə kömək etsin. Qoy qəlblərimizdə mərhəmət daha çox olsun. Qoy sevgimizin və xeyirxahlığımızın enerjisi ətrafımızı bürüsün.

    Çünki təkcə bir yaxşı əməl belə hər tərəfə kök salır və həmin köklərdən yeni ağaclar – yeni xeyirxah əməllər və yaxşı işlər boy atır. Mərhəmət və xeyirxahlıq bizi daha güclü, daha yaxşı insanlara çevirir.

    Qoy yeni ildə bizi yaxşılığa inam, bir-birimizə hörmət və doğma Vətənimiz qarşısında məsuliyyət hissi birləşdirsin. Qoy Uca Tanrı hər birinizi və hamımızı birlikdə qorusun, bizi bəlalardan saxlasın, xalqımıza sülh, həmrəylik və mənəvi güc bəxş etsin.

    Qoy Allah mərhəmətini ailələrimizdən, övladlarımızdan və xalqımızdan əsirgəməsin, qəlblərimiz işığa, şəfqətə və sevgiyə açıq olsun.

    Yeni iliniz mübarək – ümidlə, inamla və sevgi ilə,

    Sizin MEHRİBAN".

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva yeni il

    Son xəbərlər

    15:32

    Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

    Daxili siyasət
    15:30

    AZAL borc qiymətli kağızlarına investisiya qoymağa başlayıb

    Maliyyə
    15:13

    Pakistanda yol qəzası olub, 14 nəfər ölüb, təxminən 30 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    15:00

    Avropada ötən il təbii qaz orta hesabla 9 % bahalaşıb

    Energetika
    15:00

    Azərbaycan idmanının rekordlarla zəngin ili – Nüfuzlu beynəlxalq yarışların etibarlı ünvanı - ŞƏRH

    Fərdi
    14:43

    Ukrayna Müdafiə Nazirliyi: Almaniya ilə razılaşmalar əsasında daha iki "Patriot" aldıq

    Region
    14:30
    Foto

    AYNA: 29-31 dekabrda Bakıdan bölgələrə 25 000-dən çox sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    14:25
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra uşaq müəssisələrində Yeni il tədbiri keçirilib

    Daxili siyasət
    14:02

    Dünyanın ən bahalı yarımmüdafiəçilərinin siyahısı açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti