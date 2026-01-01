Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в первый день 2026 года

    Внутренняя политика
    • 01 января, 2026
    • 15:40
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в первый день 2026 года

    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своем аккаунте в социальных медиа публикацией в связи с первым днем 2026 года.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "Дорогие соотечественники, братья и сестры!

    В первый день нового 2026 года хочу пожелать каждому крепкого здоровья, успехов и благополучия. Пусть этот год оправдает ваши надежды и исполнит самые заветные желания.

    Все мы стали на год старше, а значит – хочется верить – немного мудрее. Пусть эта мудрость помогает нам видеть свет даже в самый пасмурный день. Пусть в наших сердцах будет больше милосердия. Пусть энергия нашей любви и доброты волнами наполняет все вокруг.

    Ибо даже один-единственный добрый поступок пускает корни во все стороны, и из этих корней вырастают новые деревья – новые добрые поступки и дела. Милосердие и доброта делают нас сильнее, делают нас лучше.

    Пусть в новом году нас объединяют вера в добро, уважение друг к другу и ответственность за нашу Родину. Пусть Всевышний хранит каждого из вас и всех нас вместе, оберегает от бед, дарует мир, согласие и внутреннюю силу. Пусть Божья защита будет над нашими семьями, нашими детьми и нашим народом, а наши сердца остаются открытыми свету, состраданию и любви.

    С Новым годом – с надеждой, верой и любовью,

    Ваша MEHRİBAN".

    Мехрибан Алиева Ильхам Алиев Новый год
    Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

    Последние новости

    16:14

    AZAL начал инвестировать в долговые ценные бумаги

    Финансы
    16:13

    Президент Швейцарии отправился на курорт, где при пожаре погибли 40 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:54

    В Индии 13 человек погибли, свыше 160 госпитализированы из-за водопроводной воды

    Другие страны
    15:46

    Турпоток в Азербайджан с Ближнего Востока увеличился на 12%

    Туризм
    15:40

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в первый день 2026 года

    Внутренняя политика
    15:16

    В новогоднюю ночь в Германии погибли два человека, арестованы 400

    Другие страны
    14:54

    В Карачи 25 человек пострадали из-за стрельбы в воздух в новогоднюю ночь

    Другие страны
    14:46
    Фото

    AYNA: 29-31 декабря из Баку в регионы перевезено более 25 000 пассажиров

    Инфраструктура
    14:44

    Боксер Джошуа выписался из больницы после ДТП в Нигерии

    Индивидуальные
    Лента новостей