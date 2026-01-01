İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Pakistanda yol qəzası olub, 14 nəfər ölüb, təxminən 30 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 01 yanvar, 2026
    • 15:13
    Pakistanda yol qəzası olub, 14 nəfər ölüb, təxminən 30 nəfər yaralanıb

    Pakistanın şərqindəki Pəncab əyalətində avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində 14 nəfər ölüb, 29 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Express Tribune" nəşri polisə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirlib ki, avtobusda tələbələr olub.

    "Mikroavtobus traktoru ötməyə çalışarkən qarşı zolağa çıxıb və avtobusla toqquşub. Hadisə nəticəsində 9 nəfər ölüb, daha 5 nəfər isə sonradan xəstəxanada həyatını itirib. 29 yaralıdan üçünün vəziyyəti kritikdir", - məlumatla qeyd edilib.

    Pakistan Qəza Yol qəzası
    В Пакистане в крупном ДТП погибли 14 человек, почти 30 получили ранения

    Son xəbərlər

    15:32

    Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

    Daxili siyasət
    15:30

    AZAL borc qiymətli kağızlarına investisiya qoymağa başlayıb

    Maliyyə
    15:13

    Pakistanda yol qəzası olub, 14 nəfər ölüb, təxminən 30 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    15:00

    Avropada ötən il təbii qaz orta hesabla 9 % bahalaşıb

    Energetika
    15:00

    Azərbaycan idmanının rekordlarla zəngin ili – Nüfuzlu beynəlxalq yarışların etibarlı ünvanı - ŞƏRH

    Fərdi
    14:43

    Ukrayna Müdafiə Nazirliyi: Almaniya ilə razılaşmalar əsasında daha iki "Patriot" aldıq

    Region
    14:30
    Foto

    AYNA: 29-31 dekabrda Bakıdan bölgələrə 25 000-dən çox sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    14:25
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra uşaq müəssisələrində Yeni il tədbiri keçirilib

    Daxili siyasət
    14:02

    Dünyanın ən bahalı yarımmüdafiəçilərinin siyahısı açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti