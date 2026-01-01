В Пакистане в крупном ДТП погибли 14 человек, почти 30 получили ранения
Другие страны
- 01 января, 2026
- 14:08
В результате ДТП с автобусом в округе Джанг восточной пакистанской провинции Пенджаб 14 человек погибли, 29 получили травмы.
Как передает Report, об этом сообщает издание The Express Tribune со ссылкой на полицию.
В салоне автобуса находились студенты одного из вузов, которые ехали на спортивные соревнования в Лахор.
"Минивэн, пытаясь обогнать трактор, выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В результате лобового столкновения 9 человек погибли на месте, еще 5 скончались позднее в больнице. Трое из 29 пострадавших находятся в критическом состоянии", - сообщили в полиции.
