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Трампа исключили из праймериз в третьем штате

Трампа исключили из праймериз в третьем штате Суд в американском штате Иллинойс исключил экс-президента США Дональда Трампа из праймериз (предварительных выборов республиканцев в штате).
Другие страны
29 февраля 2024 г. 06:42
Трампа исключили из праймериз в третьем штате

Суд в американском штате Иллинойс исключил экс-президента США Дональда Трампа из праймериз (предварительных выборов республиканцев в штате).

Как передает Report, об этом сообщает Chicago Sun Times.

В публикации отмечается, что окружной судья Трейси Портер распорядилась, чтобы избирательная комиссия штата исключила экс-президента из предварительных выборов 19 марта.

Исполнительное решение начнет действовать с субботы, 2 марта, до этого у Трампа есть возможность обжаловать постановление, утверждает издание.

Судья объяснила, что ее решение не может быть окончательным, а суды более высокой инстанции должны иметь возможность сделать собственный вывод.

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