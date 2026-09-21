Трамп заявил об утрате Россией контроля над нефтеперерабатывающей отраслью
Другие страны
- 21 сентября, 2026
- 16:45
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью из-за конфликта с Украиной.
Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.
"Большое количество их нефтеперерабатывающих заводов разрушено в результате ударов и, по крайней мере временно, выведено из строя", - написал Трамп.
Он также заявил о необходимости прекращения войны между Россией и Украиной.
"Эту нелепую и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, поскольку каждый месяц погибают 25 000 человек, в основном военнослужащие", - отметил президент США.
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