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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трамп заявил об утрате Россией контроля над нефтеперерабатывающей отраслью

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 16:45
    Трамп заявил об утрате Россией контроля над нефтеперерабатывающей отраслью

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью из-за конфликта с Украиной.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

    "Большое количество их нефтеперерабатывающих заводов разрушено в результате ударов и, по крайней мере временно, выведено из строя", - написал Трамп.

    Он также заявил о необходимости прекращения войны между Россией и Украиной.

    "Эту нелепую и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, поскольку каждый месяц погибают 25 000 человек, в основном военнослужащие", - отметил президент США.

    Российско-украинский конфликт Нефтеперерабатывающий сектор Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp: Rusiya neft emalı sənayesi üzərində nəzarəti itirib
    Trump says Russia lost control over its oil refining industry

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