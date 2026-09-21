Трамп заявил об утрате Россией контроля над нефтеперерабатывающей отраслью

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью из-за конфликта с Украиной.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

"Большое количество их нефтеперерабатывающих заводов разрушено в результате ударов и, по крайней мере временно, выведено из строя", - написал Трамп.

Он также заявил о необходимости прекращения войны между Россией и Украиной.

"Эту нелепую и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, поскольку каждый месяц погибают 25 000 человек, в основном военнослужащие", - отметил президент США.