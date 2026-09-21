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    Tramp: Rusiya neft emalı sənayesi üzərində nəzarəti itirib

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2026
    • 16:53
    Tramp: Rusiya neft emalı sənayesi üzərində nəzarəti itirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiyanın Ukrayna ilə münaqişə səbəbindən öz neft emalı sənayesi üzərində nəzarəti itirdiyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri "Truth Social"da yazıb.

    "Zərbələr nəticəsində onların çox sayda neft emalı zavodu dağıdılıb və müvəqqəti sıradan çıxarılıb", - Tramp qeyd edib.

    O, həmçinin Rusiya və Ukrayna arasındakı müharibəni dayandırmağın zəruriliyini bildirib.

    "Ukrayna ilə bu mənasız və sonsuz müharibəni dayandırmaq lazımdır. Bütün dünya əziyyət çəkir, çünki hər ay 25 000 insan, əsasən də hərbi qulluqçular həlak olur", - ABŞ Prezidenti qeyd edib.

    Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Трамп заявил об утрате Россией контроля над нефтеперерабатывающей отраслью
    Trump says Russia lost control over its oil refining industry

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