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    NASA "Crew-13" missiyasını buraxılışa hazırlayır

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2026
    • 08:12
    NASA Crew-13 missiyasını buraxılışa hazırlayır

    NASA və "SpaceX" oktyabrın 1-də Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya (BKS) planlaşdırılan "Crew-13" missiyası üçün son hazırlıq yoxlamaları aparır.

    "Report"un NASA-ya istinadən məlumatına görə, mütəxəssislər "Crew Dragon" kosmik gəmisinin, buraxılış vasitəsinin, BKS-nin və beynəlxalq tərəfdaşların qarşıdan gələn uçuşa hazırlığını qiymətləndirirlər.

    "Crew-13"ün heyətinə NASA astronavtları Cessika Uotkins və Lyuk Delaney, Kanada Kosmik Agentliyinin astronavtı Coşua Kutrik və "Roskosmos"un kosmonavtı Sergey Teteryatnikov daxil olacaq.

    "Crew Dragon"un buraxılışı 1 oktyabrda ABŞ-nin şərq sahili vaxtı ilə saat 11:10-da (Bakı vaxtı ilə saat 19:10) planlaşdırılır. BKS ilə birləşmənin doqquz saatdan az müddətdə, 1 oktyabrda Amerika vaxtı ilə təxminən saat 20:00-da (2 oktyabrda Bakı vaxtı ilə saat 04:00) baş tutacağı gözlənilir.

    ABŞ-nin Aeronavtika və Kosmik Fəzanın Tədqiqi üzrə Milli İdarəsi (NASA) Kosmik missiya
    NASA готовит миссию Crew-13 к запуску
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