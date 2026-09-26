NASA "Crew-13" missiyasını buraxılışa hazırlayır
- 26 sentyabr, 2026
- 08:12
NASA və "SpaceX" oktyabrın 1-də Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya (BKS) planlaşdırılan "Crew-13" missiyası üçün son hazırlıq yoxlamaları aparır.
"Report"un NASA-ya istinadən məlumatına görə, mütəxəssislər "Crew Dragon" kosmik gəmisinin, buraxılış vasitəsinin, BKS-nin və beynəlxalq tərəfdaşların qarşıdan gələn uçuşa hazırlığını qiymətləndirirlər.
"Crew-13"ün heyətinə NASA astronavtları Cessika Uotkins və Lyuk Delaney, Kanada Kosmik Agentliyinin astronavtı Coşua Kutrik və "Roskosmos"un kosmonavtı Sergey Teteryatnikov daxil olacaq.
"Crew Dragon"un buraxılışı 1 oktyabrda ABŞ-nin şərq sahili vaxtı ilə saat 11:10-da (Bakı vaxtı ilə saat 19:10) planlaşdırılır. BKS ilə birləşmənin doqquz saatdan az müddətdə, 1 oktyabrda Amerika vaxtı ilə təxminən saat 20:00-da (2 oktyabrda Bakı vaxtı ilə saat 04:00) baş tutacağı gözlənilir.