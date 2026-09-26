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    NASA готовит миссию Crew-13 к запуску

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 05:43
    NASA готовит миссию Crew-13 к запуску

    NASA и SpaceX проводят финальные проверки готовности к запуску миссии Crew-13 к Международной космической станции (МКС), запланированному на 1 октября.

    Как передает Report со ссылкой на NASA, специалисты оценивают готовность космического корабля Crew Dragon, ракеты-носителя, МКС и международных партнеров к предстоящему полету.

    В состав экипажа Crew-13 войдут астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик и космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников.

    Запуск Crew Dragon запланирован на 1 октября в 11:10 по времени Восточного побережья США (19:10 по бакинскому времени). Стыковка с МКС ожидается менее чем через девять часов - примерно в 20:00 по американскому времени 1 октября (04:00 2 октября по бакинскому времени).

    Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) SpaceX Crew Dragon
    NASA "Crew-13" missiyasını buraxılışa hazırlayır
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