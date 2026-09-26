İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan Prezidenti: "Ölkəmizdə çox yaxşı investisiya mühiti var"

    Biznes
    • 26 sentyabr, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Prezidenti: Ölkəmizdə çox yaxşı investisiya mühiti var

    Azərbaycanda çox yaxşı investisiya mühiti var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onun himayəsi altında Bakıda keçirilən II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində təşkil olunan "Parçalanmış dünyada etimadın bərpası: Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi" mövzusuna dair tədbirdə bildirib.

    Dövlət başçısı vurğulayıb ki, bir çox aparıcı beynəlxalq şirkətlər iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında Azərbaycanı etibarlı tərəfdaş kimi görürlər: "Artıq ölkədə çox yaxşı bir investisiya mühiti var. Azərbaycana son 20 ildə 350 milyard ABŞ dollar investisiya yatırılıb və bunun yarısı xarici investisiyalardır".

    Azərbaycan Prezidenti: "Ölkəmizdə çox yaxşı investisiya mühiti var"

    Azərbaycan Prezidenti: "Ölkəmizdə çox yaxşı investisiya mühiti var"

    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Cənubi Qafqaz
    Ильхам Алиев: За последние 20 лет Азербайджан накопил более $350 млрд инвестиций
    Ilham Aliyev: Azerbaijan has a very good investment climate
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