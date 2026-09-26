Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Ильхам Алиев: За последние 20 лет Азербайджан накопил более $350 млрд инвестиций

    Бизнес
    • 26 сентября, 2026
    • 09:06
    Ильхам Алиев: За последние 20 лет Азербайджан накопил более $350 млрд инвестиций

    За последние 20 лет в экономику Азербайджана вложено более $350 млрд. Половина этой суммы приходится на прямые иностранные инвестиции.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме.

    Глава государства также отметил, что в Азербайджане существуют отличные инвестиционные возможности.

    По словам главы государства, проделанная работа, стабильная экономика и независимая финансово-экономическая система создали основу для дальнейшего развития. "Если бы не проделанная работа, стабильная экономика и независимая финансово-экономическая система, сегодня было бы сложно говорить о будущем", - отметил он.

    Алиев подчеркнул необходимость опираться на достигнутый результат. Многие ведущие международные компании из разных отраслей, по его словам, рассматривают Азербайджан как надежного партнера и видят в стране благоприятный инвестиционный климат.

    Президент назвал одним из главных приоритетов долгосрочный и устойчивый рост. Для этого, отметил он, Азербайджану необходимо учитывать общие тенденции экономического развития и использовать свой потенциал за пределами нефтегазового сектора.

    "Одно из направлений - возобновляемая энергетика. Только в азербайджанском секторе Каспийского моря у нас имеется огромный потенциал - 157 гигаватт", - сказал Алиев.

    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Azərbaycan Prezidenti: "Ölkəmizdə çox yaxşı investisiya mühiti var"
    Ilham Aliyev: Azerbaijan has a very good investment climate
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