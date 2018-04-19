Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с КНДР

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ США за последнее время добились значительного прогресса в контактах с КНДР.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Мы прошли большой путь с Северной Кореей… Мы наложили невероятно жесткие санкции и другие вещи. Я хотел бы особо поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина, который сделал ради нас больше, чем сделал любой китайский лидер ради какой-либо из администраций», — отметил Трамп.