Трамп заявил о желании участвовать в выборе верховного лидера Ирана
Другие страны
- 05 марта, 2026
- 20:32
Президент США Дональд Трамп считает, что должен участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью Axios.
По его словам, кандидатура Моджтабы Хаменеи, сына покойнго лидера аятоллы Али Хаменеи, неприемлема.
"США должны иметь возможность влиять на процесс назначения нового верховного лидера", - подчеркнул он.
По словам Трампа, от выбора нового лидера Ирана зависит стабильность региона, и продолжение политики Хаменеи может вновь привести к продолжению войны с США, которая может затянуться на пять лет. Американский лидер заявил, что хочет видеть преемника, который принесет гармонию и мир в Иран.
Последние новости
20:57
Куюнджич: Атаки Ирана на Нахчыван повышают риск распространения войныВнешняя политика
20:53
Фото
Лейла Алиева посетила Бакинский городской наркологический центрЗдоровье
20:49
ОИС осудила атаки иранских дронов на НахчыванВнешняя политика
20:44
Пакистан выразил солидарность с Азербайджаном после атак ИранаВнешняя политика
20:41
Фото
Процесс эвакуации из Ирана в Азербайджан продолжается - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
20:32
Трамп заявил о желании участвовать в выборе верховного лидера ИранаДругие страны
20:31
Президент Латвии осудил нападение Ирана на АзербайджанВнешняя политика
20:29
Президент ОАЭ в беседе с Ильхамом Алиевым осудил удары Ирана по территории АзербайджанаВнешняя политика
20:24