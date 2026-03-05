Трамп заявил о желании участвовать в выборе верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп считает, что должен участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Axios.

По его словам, кандидатура Моджтабы Хаменеи, сына покойнго лидера аятоллы Али Хаменеи, неприемлема.

"США должны иметь возможность влиять на процесс назначения нового верховного лидера", - подчеркнул он.

По словам Трампа, от выбора нового лидера Ирана зависит стабильность региона, и продолжение политики Хаменеи может вновь привести к продолжению войны с США, которая может затянуться на пять лет. Американский лидер заявил, что хочет видеть преемника, который принесет гармонию и мир в Иран.