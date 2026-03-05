Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Трамп заявил о желании участвовать в выборе верховного лидера Ирана

    • 05 марта, 2026
    • 20:32
    Президент США Дональд Трамп считает, что должен участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью Axios.

    По его словам, кандидатура Моджтабы Хаменеи, сына покойнго лидера аятоллы Али Хаменеи, неприемлема.

    "США должны иметь возможность влиять на процесс назначения нового верховного лидера", - подчеркнул он.

    По словам Трампа, от выбора нового лидера Ирана зависит стабильность региона, и продолжение политики Хаменеи может вновь привести к продолжению войны с США, которая может затянуться на пять лет. Американский лидер заявил, что хочет видеть преемника, который принесет гармонию и мир в Иран.

    Tramp İranda Ali rəhbər seçimində iştirak etmək istədiyini bildirib
    Лента новостей