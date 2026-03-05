Tramp İranda Ali rəhbər seçimində iştirak etmək istədiyini bildirib
Digər ölkələr
- 05 mart, 2026
- 20:39
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranda Ali rəhbər seçimində iştirak etməli olduğunu hesab edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, mərhum lider ayətullah Əli Xameneinin oğlu Müctəba Xameneinin namizədliyi qəbuledilməzdir.
"ABŞ yeni ali liderin təyinatı prosesinə təsir etmək imkanına malik olmalıdır", - o vurğulayıb.
Trampın sözlərinə görə, regionun sabitliyi İranın yeni liderinin seçimindən asılıdır və Xamenei siyasətinin davam etdirilməsi ABŞ ilə müharibənin yenidən davam etməsinə gətirib çıxara bilər ki, bu da beş il uzana bilər.
ABŞ lideri bəyan edib ki, İrana harmoniya və sülh gətirəcək bir varis görmək istəyir.
