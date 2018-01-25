Трамп заявил о прекращении помощи палестинцам из-за “неуважения”

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона откажется от предоставления помощи Палестинской национальной автономии из-за того, что палестинцы проявили “неуважение”.

Как передает Report, об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

“Они выказали к нам неуважение”, — сказал Трамп.

В частности, отметил он, руководство ПНА отказалось от встречи с вице-президентом США Майком Пенсом после решения о переносе посольства США в Израиле. Трамп подчеркнул, что США не будут предоставлять палестинцам финансовую помощь, пока представители ПНА не сядут за стол переговоров.