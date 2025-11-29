Трамп заявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг них будет полностью закрыто.

Как передает Report об этом он написал в Truth Social.

"Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, учтите, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг них будет полностью закрыто. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!",- написал он.