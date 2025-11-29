Трамп заявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
Другие страны
- 29 ноября, 2025
- 16:55
Президент США Дональд Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг них будет полностью закрыто.
Как передает Report об этом он написал в Truth Social.
"Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, учтите, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг них будет полностью закрыто. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!",- написал он.
Последние новости
17:32
В Азербайджане в октябре около 88% безналичных платежей пришлось на долю электронной коммерцииФинансы
17:25
В Пекине обсуждены возможности участия Китая в XIII Глобальном Бакинском ФорумеВнешняя политика
17:14
Казахстан активировал альтернативные маршруты экспорта нефти после атаки на объекты КТКВ регионе
17:13
Членство Гвинеи-Бисау в Африканском союзе приостановлено после военного переворотаДругие страны
17:08
Трамп заявил, что тарифы сделали США богатой, сильной и безопаснойДругие страны
17:06
Армения и Турция обсудили новые экономические и логистические возможности в рамках TRIPPВнешняя политика
16:55
Трамп заявил о полном закрытии воздушного пространства над ВенесуэлойДругие страны
16:44
В Новосибирске собака взорвала баллон с дихлофосомДругие страны
16:41