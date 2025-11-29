Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Трамп заявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 16:55
    Трамп заявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

    Президент США Дональд Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг них будет полностью закрыто.

    Как передает Report об этом он написал в Truth Social.

    "Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми, пожалуйста, учтите, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг них будет полностью закрыто. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!",- написал он.

    Tramp Venesuela üzərində hava məkanının tam bağlanacağını bildirib
    Trump says 'airspace above and surrounding Venezuela' to be closed
