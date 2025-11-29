Tramp Venesuela üzərində hava məkanının tam bağlanacağını bildirib
- 29 noyabr, 2025
- 17:05
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuela üzərində və onun ətrafındakı hava məkanının tam bağlanacağını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Truth Social"da yazıb.
"Bütün aviaşirkətlərin, pilotların, narkotik tacirlərinin və insan alveriçilərinin diqqətinə çatdırırıq ki, Venesuela üzərində və onun ətrafındakı hava məkanı tam bağlanacaq. Bu məsələyə diqqət yetirdiyiniz üçün təşəkkür edirik!", - o yazıb.
