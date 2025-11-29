İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Tramp Venesuela üzərində hava məkanının tam bağlanacağını bildirib

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 17:05
    Tramp Venesuela üzərində hava məkanının tam bağlanacağını bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuela üzərində və onun ətrafındakı hava məkanının tam bağlanacağını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Truth Social"da yazıb.

    "Bütün aviaşirkətlərin, pilotların, narkotik tacirlərinin və insan alveriçilərinin diqqətinə çatdırırıq ki, Venesuela üzərində və onun ətrafındakı hava məkanı tam bağlanacaq. Bu məsələyə diqqət yetirdiyiniz üçün təşəkkür edirik!", - o yazıb.

    Donald Tramp Venesuela sərhəd
    Трамп заявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
    Trump says 'airspace above and surrounding Venezuela' to be closed

