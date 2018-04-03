 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп заявил о планах вывести американские войска из Сирии

    Я хочу вернуть военных домой, — сказал ТрампFoto: Reuters©Carlos Barria

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует вывести войска США из Сирии и вернуть американских военных домой.

    Как передает Report, со ссылкой на РТ, об этом он заявил в ходе конференции по итогам встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

    "Мы добились огромного успеха в борьбе с ИГ, я хочу вывести (войска из Сирии-Report), я хочу вернуть военных домой", — сказал Трамп. Его выступление транслировал NBC.

    Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп принял решение заморозить $200 млн, которые были выделены на восстановление Сирии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi