Трамп заявил о планах вывести американские войска из Сирии

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует вывести войска США из Сирии и вернуть американских военных домой.

Как передает Report, со ссылкой на РТ, об этом он заявил в ходе конференции по итогам встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.

"Мы добились огромного успеха в борьбе с ИГ, я хочу вывести (войска из Сирии-Report), я хочу вернуть военных домой", — сказал Трамп. Его выступление транслировал NBC.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп принял решение заморозить $200 млн, которые были выделены на восстановление Сирии.