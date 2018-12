Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости ужесточить закон о смертной казни, чтобы предотвратить нападения, подобные стрельбе в синагоге в Питтсбурге.

Как передает Report, об этом информирует ABC.

"Любой, кто совершит подобное (стрельба в синагоге в Питтсбурге) по отношению к невинным людям, будь то в храме или в церкви, должен заплатить высшую цену", — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в синагоге Питтсбурга задержан.

Pres. Trump calls to "stiffen up laws" on the death penalty to deter attacks like the shooting at a Pittsburgh synagogue: "Anybody that does a thing like this to innocent people who are in temple or in church... they should pay the ultimate price." https://t.co/rIc3B3kOwz pic.twitter.com/6b9dNO7z20